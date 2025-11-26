Calenda contestato alla Sapienza lui affronta gli studenti | Cosa avete da dire? – Video

Ilfattoquotidiano.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Calenda è stato contestato all’ Università La Sapienza di Roma, dove ieri pomeriggio ha preso parte ad un incontro sul futuro dell’Europa alla facoltà di Scienze politiche. Un gruppo di studenti, al suo arrivo, lo ha contestato urlando lo slogan “Noi la guerra non la vogliamo” e “Fuori i sionisti dall’università”. Calenda è andato incontro al gruppo chiedendo se qualcuno volesse chiedergli qualcosa e poi ha risposto, facendo riferimento all’Ucraina: “Ora e sempre Resistenza”. E ancora: “Io sono per il riconoscimento dello Stato palestinese”. Durante l’incontro sull’Ue, che poi si è svolto regolarmente, il leader di Azione ha spiegato alla platea che “non c’è stato modo di aprire un dialogo” con i contestatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

calenda contestato alla sapienza lui affronta gli studenti cosa avete da dire 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Calenda contestato alla Sapienza, lui affronta gli studenti: “Cosa avete da dire?” – Video

Scopri altri approfondimenti

calenda contestato sapienza affrontaCalenda contestato alla Sapienza. I cori degli studenti: “Via liberali e polizia”, “fuori i sionisti dall'Università” - Il leader di Azione ha partecipato a un dibattito sull'Europa nel principale ateneo di Roma ed è stato accolto con cori che lo accusavano di essere guerrafondaio, sionista e fascista. Si legge su ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Calenda Contestato Sapienza Affronta