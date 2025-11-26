Calenda contestato alla Sapienza lui affronta gli studenti | Cosa avete da dire? – Video

Carlo Calenda è stato contestato all’ Università La Sapienza di Roma, dove ieri pomeriggio ha preso parte ad un incontro sul futuro dell’Europa alla facoltà di Scienze politiche. Un gruppo di studenti, al suo arrivo, lo ha contestato urlando lo slogan “Noi la guerra non la vogliamo” e “Fuori i sionisti dall’università”. Calenda è andato incontro al gruppo chiedendo se qualcuno volesse chiedergli qualcosa e poi ha risposto, facendo riferimento all’Ucraina: “Ora e sempre Resistenza”. E ancora: “Io sono per il riconoscimento dello Stato palestinese”. Durante l’incontro sull’Ue, che poi si è svolto regolarmente, il leader di Azione ha spiegato alla platea che “non c’è stato modo di aprire un dialogo” con i contestatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

