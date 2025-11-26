Calenda accerchiato da pro-Pal e trans-femministe alla Sapienza tra urla e insulti Fossi in voi mi vergognerei…video

Brutta disavventura per Carlo Calenda. Il leader di Azione ha partecipato a un dibattito sull’Europa nel principale ateneo di Roma – la Sapienza – ed è stato accolto con cori che lo accusavano di essere guerrafondaio, sionista e fascista. “Blaterano frasi che hanno sentito da altre parti”, ha commentato il senatore. Si trattava di un dibattito sul futuro dell’Europa, aperto a tutta la facoltà, su invito dell’associazione studentesca Universitari Federalisti Europei. Ma l’arrivo di Calenda è coinciso con l’avvio di un corteo contro la transfobia che era stato organizzato accanto all’aula dove avrebbe dovuto parlare il leader di Azione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

