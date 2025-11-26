Calderone si mangia gli ispettori del lavoro e prova a mettere le mani sul loro tesoretto
Sotto organico, trattati male e, presto, alle dirette dipendenze dell’ex presidente dei consulenti del lavoro, la ministra Marina Elvira Calderone. Potrebbe essere questo il destino che attende gli ispettori del lavoro nel 2026. L’idea di chiudere l’ Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e di spostarne funzioni e dipendenti all’interno del ministero del Lavoro non è nuova per il governo Meloni. La ministra l’aveva accarezzata a inizio legislatura, mettendo in allarme le forze sindacali, già alle prese coi salari insufficienti e l’indebolimento strutturale dell’Ispettorato, nato nel 2015 come agenzia pubblica per svolgere l’attività ispettiva a livello nazionale, integrando le funzioni precedentemente svolte dal ministero ma anche di Inps e Inail, che infatti avevano visto il definitivo blocco delle assunzioni del personale ispettivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Adema Green Vero. . Amore per mettermi a ko la sottoscritta.... Ne devi mangiare di pane duro. Bacio cuore . Colpito è affondato - facebook.com Vai su Facebook
Calderone si mangia gli ispettori del lavoro e prova a mettere le mani sul loro “tesoretto” - Strafalcioni da Oscar, supposizioni imbarazzanti e convinzioni infondate, oggi quasi 7 italiani su 10 (68%) litigano con la grammatica e commettono errori inquietanti ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Addio all’Ispettorato nazionale del lavoro, funzionari in fuga: “Ci candidiamo in massa al concorso di Inps e Inail” - L'INL doveva essere il luogo in cui unificare l'attività ispettiva, compresa quella previdenziale e assicurativa. Segnala ilfattoquotidiano.it
Sicurezza sul lavoro: gli Ispettori chiedono condizioni migliori - Parliamo dei dipendenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, spesso nominati in caso di morti nei cantieri ma le cui ... Lo riporta torinoggi.it