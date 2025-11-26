Caldaie rotte a Rebibbia il garante dopo la denuncia di Alemanno | Situazione al limite serve l'indulto

Freddo e sovraffollamento a Rebibbia. Il garante per i detenuti Stefano Anastasìa: "Le caldaie saranno riparate, ma nuove carceri saranno pronte fra molti anni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

