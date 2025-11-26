Calciomercato Roma su Koné gli occhi della Premier League | veto di Gasperini

Nell’estate del 2024 la Roma si è assicurata le prestazioni di Manu Koné, prelevandolo dal Borussia Monchengladbach con un’operazione da circa 15 milioni di euro. L’acquisto del centrocampista francese è di certo stato tra i più azzeccati, con il suo rendimento che fin da subito ha ripagato l’investimento fatto dal club giallorosso, che ne sta raccogliendo i frutti anche e soprattutto nel corso di questa stagione, dove la costanza del classe 2001 è ancora migliorata. Le qualità del francese hanno attirato l’attenzione di diversi club, che nell’ultima sessione di calciomercato estiva avrebbero voluto strapparlo alla Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

