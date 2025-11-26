Calciomercato Roma su Koné gli occhi della Premier League | veto di Gasperini

Sololaroma.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’estate del 2024 la Roma si è assicurata le prestazioni di Manu Koné, prelevandolo dal Borussia Monchengladbach con un’operazione da circa 15 milioni di euro. L’acquisto del centrocampista francese è di certo stato tra i più azzeccati, con il suo rendimento che fin da subito ha ripagato l’investimento fatto dal club giallorosso, che ne sta raccogliendo i frutti anche e soprattutto nel corso di questa stagione, dove la costanza del classe 2001 è ancora migliorata. Le qualità del francese hanno attirato l’attenzione di diversi club, che nell’ultima sessione di calciomercato estiva avrebbero voluto strapparlo alla Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

calciomercato roma su kon233 gli occhi della premier league veto di gasperini

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, su Koné gli occhi della Premier League: veto di Gasperini

Approfondisci con queste news

calciomercato roma kon233 occhiCalciomercato Juve, occhi puntati in casa Roma: i bianconeri puntano un giocatore della squadra di Gasperini. Nuovo nome in lista - Calciomercato Juve, la dirigenza bianconera è attenta al mercato dei parametri zero: si osserva la situazione di un esterno della Roma in scadenza La Juventus sta già pianificando la prossima stagione ... Si legge su juventusnews24.com

calciomercato roma kon233 occhiCalciomercato Roma, caccia alla punta: Zirkzee resta in cima alla lista, ma spuntano anche altri nomi nel mirino di Gasperini. La rivelazione - Calciomercato Roma, caccia alla punta: Zirkzee in pole position, ma ci sono altri nomi caldi nel mirino di Gian Piero Gasperini. calcionews24.com scrive

calciomercato roma kon233 occhiRoma, attacco stravolto a gennaio? Occhi su Zirkzee e Kalimuendo - Le difficoltà di Dovbyk e soprattutto di Evan Ferguson hanno spinto il club a valutare un intervent ... Riporta fantacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Roma Kon233 Occhi