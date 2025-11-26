Calciomercato Napoli, anche i partenopei si sono iscritti alla corsa di Toth, giovane talento ungherese. Vedremo se Manna riuscirà a prenderlo Il calciomercato del Napoli si sposta in Ungheria, con il club azzurro che ha posato gli occhi su Alex Toth, giovane talento classe 2005 in forza al Ferencvaros. Il centrocampista, che ha compiuto 20 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, anche Manna sulle tracce del talento ungherese. Il ds dei partenopei potrebbe muoversi in anticipo per anticipare la concorrenza