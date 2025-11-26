Calciomercato | Milan colpo a sorpresa in Premier League! Può arrivare da Liverpool

Pianetamilan.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan guarda al futuro e, per le prossime sessioni di calciomercato, i rossoneri meditano di acquistare un vice di Christian Pulisic: lo statunitense è l'unico in rosa che non ha un vero e proprio sostituto di ruolo. Arriverà dalla Premier. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

