Calciomercato Juve spazzate via le voci degli scorsi mesi | quel bianconero è centrale nel nuovo progetto di Spalletti si è esposto il tecnico in prima persona!

Calciomercato Juve, Spalletti blinda quel giocatore bianconero: il tecnico ha parlato con lui, lo considera fondamentale per il suo nuovo corso. Le indiscrezioni e i rumors che si sono rincorsi negli ultimi mesi vengono cancellati con un colpo di spugna deciso e autorevole. Se il futuro di Gleison Bremer era stato oggetto di speculazioni, l’avvento di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus ha ridefinito completamente le gerarchie e le incedibilità all’interno della rosa. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, il tecnico di Certaldo si è esposto in prima persona per blindare il difensore brasiliano, compiendo un gesto che vale più di mille comunicati ufficiali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

