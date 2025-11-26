Calciomercato Juve spazzate via le voci degli scorsi mesi | quel bianconero è centrale nel nuovo progetto di Spalletti si è esposto il tecnico in prima persona!

Juventusnews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juve, Spalletti blinda quel giocatore bianconero: il tecnico ha parlato con lui, lo considera fondamentale per il suo nuovo corso. Le indiscrezioni e i rumors che si sono rincorsi negli ultimi mesi vengono cancellati con un colpo di spugna deciso e autorevole. Se il futuro di  Gleison Bremer  era stato oggetto di speculazioni, l’avvento di  Luciano Spalletti  sulla panchina della  Juventus  ha ridefinito completamente le gerarchie e le incedibilità all’interno della rosa. Secondo quanto rivelato da  Tuttosport, il tecnico di  Certaldo  si è esposto in prima persona per blindare il difensore brasiliano, compiendo un gesto che vale più di mille comunicati ufficiali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve spazzate via le voci degli scorsi mesi quel bianconero 232 centrale nel nuovo progetto di spalletti si 232 esposto il tecnico in prima persona

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, spazzate via le voci degli scorsi mesi: quel bianconero è centrale nel nuovo progetto di Spalletti, si è esposto il tecnico in prima persona!

News recenti che potrebbero piacerti

Mendes porta Yildiz via dalla Juve: svelato l’incontro segreto - Vittoria in trasferta contro la Cremonese in campionato, e poi un pareggio interno per 1- Come scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve Spazzate Via