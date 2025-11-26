Calciomercato invernale 2026 | quando inizia quando finisce e come seguirlo
La stagione calcistica entra nel vivo e, come ogni anno, l’attesa per la sessione di riparazione cresce in modo esponenziale. Il calciomercato invernale 2026 non rappresenta una semplice pausa tra un girone e l’altro, ma l’opportunità cruciale per le società di intervenire tatticamente, correggendo il tiro, rinforzando reparti in difficoltà o sfoltendo rose eccessivamente onerose. Si tratta di un periodo condensato di trattative frenetiche, voci incessanti e colpi di scena che possono ridefinire gli equilibri del campionato e delle coppe europee. L’interesse per i movimenti dei club è massimo e la necessità di avere informazioni tempestive e verificate impone l’attenzione sulle dinamiche del mercato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Scopri altri approfondimenti
Tre colpi a gennaio? Tare prepara il calciomercato invernale. Primi contatti già iniziati #calciomercato #milan #SempreMilan Vai su X
? Nelle prossime cinque gare serve una scossa per non arrivare a gennaio con troppo distacco in classifica da chi precede le Aquile E poi nella finestra di calciomercato invernale... - facebook.com Vai su Facebook
Mercato invernale Juventus 2026: tutti gli obiettivi e le indiscrezioni aggiornate - La sessione di riparazione si avvicina e, come da tradizione, il periodo del calciomercato invernale porta con sé un turbinio di voci, trattative e, spesso, colpi inattesi. Scrive torinoggi.it
La Juventus prepara il calciomercato di gennaio: obiettivo un nuovo regista per rinforzare la rosa - La Juventus prepara il calciomercato di gennaio: obiettivo un nuovo regista per rinforzare la rosa La Juventus inizia a definire i propri piani in vista del calciomercato invernale di gennaio, ... Segnala tuttojuve.com
Calciomercato Juventus, occhi su Malo Gusto: può essere l'alternativa a Molina - La Juventus continua a monitorare con attenzione il mercato dei laterali destri in vista della sessione di calciomercato invernale di gennaio 2026. Segnala calciomercato.com