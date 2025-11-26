Calciomercato Inter torna di moda Kim | il Bayern avrebbe aperto al prestito
Calciomercato Inter. L’Inter torna a guardare con attenzione a Kim Min-jae, profilo già seguito in passato e oggi di nuovo nel mirino nerazzurro. Il difensore sudcoreano, 29 anni, sta trovando meno spazio in Bundesliga e la valutazione da parte del suo club, circa 25 milioni di euro, torna a essere un tema d’attualità in chiave mercato. Il centrale ex Napoli sta vivendo una stagione più complicata del previsto. Le scelte tecniche lo hanno relegato a un minutaggio ridotto, e questo scenario ha riacceso l’attenzione dei nerazzurri, alla ricerca di un difensore centrale di livello internazionale per completare il reparto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
