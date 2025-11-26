Calciomercato Inter Maignan idea reale per la porta! Ma il Milan non l’ha presa bene… L’indiscrezione del Corriere della Sera

Inter News 24 Calciomercato Inter, Maignan idea reale per la porta! Ma il Milan non l'ha presa bene. Il retroscena sulla posizione dei rossoneri. "Stavolta non finirà come con Calhanoglu". È questa la frase che sibila minacciosa alle latitudini di Milanello, dove lo spettro di un nuovo tradimento sportivo aleggia sulla porta rossonera. Il Corriere della Sera apre il suo focus odierno con un parallelismo inquietante per i tifosi del Diavolo, analizzando il futuro di Mike Maignan. Il quotidiano conferma un'indiscrezione che sta prendendo corpo: l'Inter ha inserito il nome dell'estremo difensore francese nella lista dei papabili per il futuro, scatenando la reazione immediata della dirigenza di Via Aldo Rossi, decisa a fare di tutto perché la storia non si ripeta.

