Calciomercato due attaccanti tornano in orbita Milan per gennaio | l’indiscrezione dell’esperto

Pianetamilan.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore sono arrivate importanti novità di calciomercato legate al Milan. Il sostituto di Gimenez, sempre più vicino a una cessione, potrebbe arrivare dalla Serie A. Di recente, è stato riproposto dai suoi agenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

