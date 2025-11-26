Calciomercato due attaccanti tornano in orbita Milan per gennaio | l’indiscrezione dell’esperto
Nelle ultime ore sono arrivate importanti novità di calciomercato legate al Milan. Il sostituto di Gimenez, sempre più vicino a una cessione, potrebbe arrivare dalla Serie A. Di recente, è stato riproposto dai suoi agenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Calciomercato Roma Caccia alle punte: non solo Zirkzee. Piace Godts, costa oltre 20 milioni GAZZETTA DELLO SPORT Joshua Zirkzee prima di tutto, ma non solo lui. Già, perché Gian Piero Gasperini di attaccanti a gennaio ne vorrebbe due, anche per ini - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, due attaccanti 'riabilitati' a sorpresa? - Nell’ambiente Napoli l’arrivo di un allenatore poco internazionale ha lasciato supporre, anche giustamente, che il mercato non sarebbe stato scintillante. Come scrive calciomercato.com
Romano - Galatasaray, due colpi in canna in Italia per il mercato di gennaio. Le ultime su Lookman - I turchi tornano a guardare al nostro campionato con interesse crescente Trovano conferme le tante voci che si rincorrono dalla Turchia secondo le quali il Galatasaray sarebbe seriamente intenzionato ... Scrive msn.com
Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 12ª giornata - Un top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in avanti per il dodicesimo turno del Fantacampionato 2025- Si legge su msn.com