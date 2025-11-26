Calcio Ronaldo ai Mondiali | la Fifa riduce la squalifica

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo potrà giocare regolarmente la partita d’esordio del Portogallo ai Mondiali 2026. La FIFA ha infatti accolto il ricorso della Federcalcio portoghese, trasformando la squalifica per il rosso rimediato contro l’Irlanda in un solo turno effettivo, già scontato, più altre due giornate con la condizionale. Il rosso diretto era arrivato nella sfida di Dublino, quando Ronaldo aveva reagito con una gomitata nei confronti del difensore irlandese O’Shea: l’arbitro Nyberg, dopo un primo cartellino giallo, aveva cambiato decisione al VAR comminando l’espulsione per “condotta violenta”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Calcio, Ronaldo ai Mondiali: la Fifa riduce la squalifica

News recenti che potrebbero piacerti

Da Infantino a Cristiano Ronaldo, i potenti del calcio si sono completamente svenduti a Trump, umiliandosi pur di poter avere un posto alla sua corte. Quando finirà questo scempio? - facebook.com Vai su Facebook

LE BUT DE L'ANNÉE DE CRISTIANO RONALDO (ZACK NANI via @ActuSPL) Vai su X

Cristiano Ronaldo graziato, il debutto ai Mondiali 2026 è salvo - La FIFA ha accolto il ricorso presentato dalla federazione portoghese sull'espulsione rimediata contro l’Irlanda ... Segnala msn.com

Cristiano Ronaldo la passa liscia: squalifica con la condizionale, la sanzione FIFA è irrisoria - Il portoghese ha subito solo un turno di stop per la gomitata all’Irlanda, ma gliene sono stati affibbiati anche altri due con la condiz ... Si legge su fanpage.it

Accolto il ricorso, Cristiano Ronaldo potrà partecipare alla prima gara del Portogallo al Mondiale - Cristiano Ronaldo sarà regolarmente a disposizione del Portogallo per il debutto nella fase finale del Mondiale 2026. tuttomercatoweb.com scrive