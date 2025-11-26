Calcio Napoli-Qarabag 2-0 | doppietta di Mc Tominay

Scott Mc Tominay Pioggia, intensità e un Maradona che ruggisce nel giorno del ricordo di Diego: il Napoli soffre ma, dopo un primo tempo bloccato, trova due gol in sette minuti e supera il Qarabag 2-0 compiendo un passo importante in Champions. Dopo un primo tempo equilibrato e povero di occasioni, la squadra di Conte esplode nella ripresa trascinata da McTominay, autore di una doppietta (la seconda favorita da una deviazione). Decisivi anche Neres e Lang, imprendibili sulle fasce. Qarabag pericoloso a sprazzi, ma limitato dalla serata super di Kochalski. Primo tempo senza gol. Sotto una pioggia battente, il primo tempo scorre sul filo dell'equilibrio.

