Antonio Conte spegne le ultime speranze per l’Olimpico: il belga frena nel percorso di recupero, il Calcio Napoli lo riavrà solo per il big match con i bianconeri. Pareva ormai imminente il ritorno in campo di Romelu Lukaku, con la chance concreta di figurare nella lista dei disponibili già per la trasferta di Roma. Un’idea . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, niente Roma per Lukaku: il belga punta la Juventus

CdS – Lukaku, niente rientro per Napoli-Roma. Questa la partita nel mirino - Il belga, come riportato da Il Corriere dello Sport, punta al rientro per Napoli- mondonapoli.it scrive

Napoli, riecco Lukaku: convocato già contro la Roma? - La convincente vittoria di ieri contro l'Atalanta non è l'unica buona notizia per Antonio Conte: il Napoli sta infatti per ritrovare uno dei suoi pezzi pregiati. Riporta fantacalcio.it

Rientro Lukaku: niente Roma, ora è un'altra la partita nel mirino - Conte, però, prima della gara con il Qarabag ha annunciato che non sarebbe rientrato per la ... Si legge su tuttonapoli.net