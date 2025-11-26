Calcio Bodo-Juventus 2-3 | David regala la vittoria alla Juve al 92? Tutti i risultati
Colpo Juventus che vince in Norvegia 3-2 sul Bodo Glimt con un gol di David in pieno recupero. Ancora un primo tempo opaco per la Juventus, che parte con buon ritmo ma si spegne dopo pochi minuti. Il Bodo cresce, colpisce al 27? con Blomberg su azione da calcio d’angolo e sfiora più volte il raddoppio. La risposta bianconera è tutta in una conclusione centrale di Conceiçao. Nella ripresa però la Juve si accende, ribalta la partita con Openda e McKennie, ma nel finale i norvegesi trovano il pari su rigore. Il Bodo parte meglio e al 27? trova il meritato vantaggio: sugli sviluppi di un corner dalla destra, Høgh prolunga di testa sul secondo palo, dove Blomberg irrompe e batte Perin. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
