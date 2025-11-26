Calcio a 5 | in attesa dell’Italia ai Mondiali Femminili vincono Iran Tanzania e Portogallo

L’attesa per Italia-Brasile, partita valida per la seconda giornata del Girone D dei Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5, sta per finire. Alle 13.30 le azzurre di Francesca Salvatore scenderanno in campo contro le fortissime verdeoro, nella mattinata italica intanto si sono giocate altre tre partite. Ecco come sono andate le cose partendo dall’altra gara della pool di Coppari e compagne per poi arrivare al Gruppo C. Panama-Iran 2-6 (Gruppo D) La rappresentativa asiatica parte fortissimo, andando sul 3-0 con Anafjeh, Gholami e Karimi, ma poi rallenta concedendo alle caraibiche un parziale rientro nel match. 🔗 Leggi su Oasport.it

