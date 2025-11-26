Calcio a 5 femminile la classifica del girone dell’Italia ai Mondiali | la differenza reti può aiutare
L’Italia ha travolto Panama con un sonoro 17-0 in occasione del proprio debutto ai Mondiali di calcio a 5 femminile, ma poi è crollata per 6-1 contro il Brasile. La nostra Nazionale occupa il secondo posto in classifica con 3 punti e una differenza reti di +12, alle spalle del Brasile (6 punti, +8), già certo di chiudere il gruppo D al primo posto. Le azzurre si giocheranno la seconda piazza, che garantisce la qualificazione ai quarti di finale, nello scontro diretto di sabato 29 novembre contro l’Iran, terzo con tre punti. All’Italia basterà un pareggio per superare il turno, poiché le asiatiche hanno una differenza reti decisamente inferiore (+1) e sarebbe proprio questo fattore a essere preso in considerazione in caso di arrivo a pari punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Sporting Scandiano ama le donne!!! Viva il calcio femminile - facebook.com Vai su Facebook
La scalata verso le competizioni internazionali prende forma. Il calcio femminile raggiunge nuovi livelli. La Squadra della Settimana 10 è disponibile ora, solo su #FC26. Vai su X
Calcio a 5 femminile, la classifica del girone dell’Italia ai Mondiali: la differenza reti può aiutare - 0 in occasione del proprio debutto ai Mondiali di calcio a 5 femminile, ma poi è crollata per 6- Riporta oasport.it
Italia-Brasile oggi in tv, Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orario, canale, streaming - 0 Panama, nella partita d'esordio del Girone D, l'Italia del futsal torna in campo nella seconda giornata dei Mondiali Femminili ... Si legge su oasport.it
Calcio a 5 Femminile: Team Scaletta forza sette, vittoria da record con la Salernitana - Il Team Scaletta firma una pagina della propria storia, superando in trasferta la Salernitana con un altisonante 7- Lo riporta 98zero.com