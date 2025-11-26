Calcio a 5 femminile la classifica del girone dell’Italia ai Mondiali | la differenza reti può aiutare

L’Italia ha travolto Panama con un sonoro 17-0 in occasione del proprio debutto ai Mondiali di calcio a 5 femminile, ma poi è crollata per 6-1 contro il Brasile. La nostra Nazionale occupa il secondo posto in classifica con 3 punti e una differenza reti di +12, alle spalle del Brasile (6 punti, +8), già certo di chiudere il gruppo D al primo posto. Le azzurre si giocheranno la seconda piazza, che garantisce la qualificazione ai quarti di finale, nello scontro diretto di sabato 29 novembre contro l’Iran, terzo con tre punti. All’Italia basterà un pareggio per superare il turno, poiché le asiatiche hanno una differenza reti decisamente inferiore (+1) e sarebbe proprio questo fattore a essere preso in considerazione in caso di arrivo a pari punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

