Calcio a 5 femminile Italia piegata dal Brasile nei Mondiali 2025 | 6-1 delle verdeoro a Manila

Niente da fare per la Nazionale italiana di calcio a 5 femminile nel secondo impegno del Gruppo D dei Mondiali 2025. Alla PhilSports Arena di Manila (Filippine), le azzurre erano contrapposte al Brasile, probabilmente l’ostacolo più duro dell’intero palcoscenico iridato. La Seleçao, che annovera tra le proprie fila giocatrici straordinarie come l’ultimo Pallone d’oro Emilly ed Amandinha, vincitrice in otto circostanze del premio di miglior giocatrice del pianeta tra il 2014 e il 2021 e considerata la migliore della storia nella pratica del futsal, ha fatto valere le sue grandi doti tecniche, imponendosi col punteggio di 6-1. 🔗 Leggi su Oasport.it
