Calabrò al Parco dell’Alcantara Barbuzza guida quello dei Nebrodi e Picciolo all' Iacp | dalla Regione ok definitivo alle nomine

Messinatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera dalla Giunta regionale, presieduta da Renato Schifani, al completamento della procedura di nomina dei vertici degli Istituti autonomi case popolari, dei Consorzi universitari e degli Enti Parco. Il via libera segue il parere favorevole della Prima Commissione Affari istituzionali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

