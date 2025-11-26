Calabrò al Parco dell’Alcantara Barbuzza guida quello dei Nebrodi e Picciolo all' Iacp | dalla Regione ok definitivo alle nomine
Via libera dalla Giunta regionale, presieduta da Renato Schifani, al completamento della procedura di nomina dei vertici degli Istituti autonomi case popolari, dei Consorzi universitari e degli Enti Parco. Il via libera segue il parere favorevole della Prima Commissione Affari istituzionali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Museo e Parco archeologico di Bova Marina - DR Musei Calabria - facebook.com Vai su Facebook