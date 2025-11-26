Calabria pugni in testa all' arbitro minorenne | il video-shock
La Sezione di Locri dell'AIA ha denunciato quanto avvenuto durante la partita tra Francica e U.S. Girifalco lo scorso 23 novembre. Un arbitro 17enne è stato violentemente aggredito da un calciatore durante un match di Seconda Categoria: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Ancora un episodio di violenza nel calcio dilettantistico: un arbitro di 17 anni è stato colpito a pugni durante una partita di Seconda Categoria in Calabria. #WeSportIT - facebook.com Vai su Facebook
Arbitro 17enne aggredito con violenti pugni durante una partita di seconda categoria: il video della follia da bordo campo - Follia nel calcio dilettantistico: giovane arbitro colpito da vari pugni violenti. Riporta ilfattoquotidiano.it
Arbitro 17enne picchiato in campo nel Vibonese. L’Aia: «Ennesimo episodio in Calabria» - Denunciato l’episodio e segnalata l’impossibilità dei carabinieri presenti di intervenire ... Si legge su msn.com
Calci e pugni a un arbitro di 17 anni in Calabria - Questa volta il fattaccio è avvenuto in Calabria, a Francica in provincia di Vibo Valentia, durante un match di Seconda Categoria tra la ... Riporta ilmessaggero.it