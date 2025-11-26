Calabria pugni in testa all' arbitro minorenne | guarda il video-shock

La Sezione di Locri dell'AIA ha denunciato quanto avvenuto durante la partita tra Francica e U.S. Girifalco lo scorso 23 novembre. Un arbitro 17enne è stato violentemente aggredito da un calciatore durante un match di Seconda Categoria: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

