Cafu | Scudetto? Sarei felicissimo se vincesse la Roma Il Milan? Se non sfrutta ora questo vantaggio …

Il brasiliano Marcos Cafu, classe 1970, ex terzino destro di Roma e Milan in Serie A, ha parlato della lotta Scudetto e non solo in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cafu: “Scudetto? Sarei felicissimo se vincesse la Roma. Il Milan? Se non sfrutta ora questo vantaggio …”

