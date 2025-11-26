Cafu | Roma Gasperini è uno Zeman 2.0 Come spingono Mancini e Celik anche meglio di me

Gazzetta.it | 26 nov 2025

L’ex “pendolino”: "Il nuovo tecnico è un valore aggiunto, l'aggressività è la sua firma. Wesley sorprende voi in Italia, non certo me.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cafu roma gasperini 232 uno zeman 20 come spingono mancini e celik anche meglio di me

© Gazzetta.it - Cafu: "Roma, Gasperini è uno Zeman 2.0. Come spingono Mancini e Celik, anche meglio di me..."

