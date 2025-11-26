Cafu rivela | La Roma è pronta a sorprendere
. “Lo scudetto è una battaglia aperta. Gasperini? Per me è la versione 2.0 di lui. Pellegrini e Dybala? Certi giocatori non andrebbero persi”.. Cafu ha parlato in un intervista alla Gazzetta dello Sport e tra i temi trattati dall’ex terzino brasiliano c’è in particolare la Roma e il suo avvio di stagione.. Alla Roma Marcos Cafu ha percorso decine e decine di chilometri sulla fascia. Il brasiliano oggi concede a La Gazzetta dello Sport un’intervista sui giallorossi e le loro prospettive scudetto.. SORPRESA ROMA – “ No, perché nel calcio anche le cose improbabili diventano possibili. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Approfondisci con queste news
Cafu rivela: «La Roma è pronta a sorprendere, lo scudetto è una battaglia aperta. Gasperini? Per me è la versione 2.0 di lui. Pellegrini e Dybala? Certi giocatori non andrebbero persi» Vai su X
Cafu rivela: «La Roma è pronta a sorprendere, lo scudetto è una battaglia aperta. Gasperini? Per me è la versione 2.0 di lui. Pellegrini e Dybala? Certi giocatori non andrebbero persi» - facebook.com Vai su Facebook
Cafu: "Gattuso, grinta per la Nazionale. Io nello staff della Seleçao? Se Ancelotti chiama..." - “Quando giocavo in Brasile non avrei mai immaginato di trasferirmi in Europa, figuriamoci in Italia o al Milan - Secondo gazzetta.it
Cafu: "Roma piazza calda, c'è pressione. Speriamo Gasperini possa fare bene" - A margine della Milano Football Week, Marcos Cafu, leggenda della Nazionale brasiliana ed ex di Milan e Roma, si è soffermato tra le altre cose anche sulla possibilità ormai concreta di vedere l'ex ... Come scrive tuttomercatoweb.com
Cafu: "Maldini simbolo del Milan, non so perché non sia lì. Dopo la Roma fui vicino al Giappone" - L'ex terzino del Milan Cafu oggi è stato protagonista come ospite del "Festival dello Sport" a Trento. m.tuttomercatoweb.com scrive