Cafu rivela | La Roma è pronta a sorprendere lo scudetto è una battaglia aperta Gasperini? Per me è la versione 2.0 di lui Pellegrini e Dybala? Certi giocatori non andrebbero persi

26 nov 2025

Cafu ha parlato in un intervista alla Gazzetta dello Sport e tra i temi trattati dall’ex terzino brasiliano c’è in particolare la Roma e il suo avvio di stagione Alla Roma Marcos Cafu ha percorso decine e decine di chilometri sulla fascia. Il brasiliano oggi concede a La Gazzetta dello Sport un’intervista sui giallorossi e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Cafu: "Brava Roma, Wesley &#232; il miglior acquisto che si possa fare. Milan, Estupinan è fortissimo. E ti consiglio un terzino" - Marcos Cafu ha parlato di Milan, Roma, calciomercato, Serie A e tanto altro in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: queste le parole del brasiliano e i suoi consigli alle sue ex squadre. Secondo calciomercato.com

