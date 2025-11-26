Cafu ha parlato in un intervista alla Gazzetta dello Sport e tra i temi trattati dall’ex terzino brasiliano c’è in particolare la Roma e il suo avvio di stagione Alla Roma Marcos Cafu ha percorso decine e decine di chilometri sulla fascia. Il brasiliano oggi concede a La Gazzetta dello Sport un’intervista sui giallorossi e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cafu rivela: «La Roma è pronta a sorprendere, lo scudetto è una battaglia aperta. Gasperini? Per me è la versione 2.0 di lui. Pellegrini e Dybala? Certi giocatori non andrebbero persi»