Caffè Gimoka richiamato dai supermercati Penny Market per rischio Ocratossina A quali i lotti interessati
Una grande catena di supermercati ha comunicato il richiamo di un lotto di caffè Gimoka per la presenza di Ocratossina A. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
