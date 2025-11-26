Caffè Gimoka richiamato dai supermercati Penny Market per rischio Ocratossina A quali i lotti interessati

Notizie.virgilio.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una grande catena di supermercati ha comunicato il richiamo di un lotto di caffè Gimoka per la presenza di Ocratossina A. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

caff232 gimoka richiamato dai supermercati penny market per rischio ocratossina a quali i lotti interessati

© Notizie.virgilio.it - Caffè Gimoka richiamato dai supermercati Penny Market per rischio Ocratossina A, quali i lotti interessati

Leggi anche questi approfondimenti

caff232 gimoka richiamato supermercatiCaffè Gimoka richiamato per possibile presenza di ocratossina A - Richiamato un lotto di caffè gusto ricco a marchio Gimoka per la possibile presenza di ocratossina A oltre i limiti ... Scrive ilfattoalimentare.it

caff232 gimoka richiamato supermercatiCaffè ritirato dai supermercati per possibile presenza di Ocratossina: il lotto interessato - Il caffè macinato fresco in busta è stato richiamato dagli scaffali dei supermercati per un possibile rischio chimico per i consumatori dovuto alla possibile ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Caff232 Gimoka Richiamato Supermercati