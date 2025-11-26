Cade nell' Adda da quasi tre metri di altezza | soccorso con l' elicottero

Anche i vigili del fuoco di Lecco sono intervenuti oggi a Cornate d'Adda, nella vicina provincia di Monza Brianza, per soccorrere un uomo caduto accidentalmente in acqua da due metri e mezzo di altezza. L'allarme è scattato alle ore 10:30. I pompieri sono entrati in azione tramite il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Cade nell'Adda da quasi tre metri di altezza: soccorso con l'elicottero

