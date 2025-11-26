Cade nel fiume da quasi tre metri di altezza elicottero in azione per soccorrere un uomo

È scivolato in acqua mentre stava camminando lungo il fiume, a Cornate d'Adda. L'incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, è avvenuto nella mattinata di mercoledì 26 novembre.L'uomo, 69 anni, sta bene: secondo quanto emerso è stato lui stesso a chiedere aiuto e ad allertare i soccorsi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

