Cade l' amministrazione Barbano l' affondo di Fratelli d' Italia | 17 mesi di caos politico e amministrativo

Con le firme congiunte e contestuali di nove consiglieri comunali, è ufficialmente decaduta l’amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo guidata da Filippo Barbano, con conseguente fine della legislatura iniziata appena 17 mesi fa. Una amministrazione che, puntualizza polemicamente il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Cade l'amministrazione Barbano, l'affondo di Fratelli d'Italia: "17 mesi di caos politico e amministrativo" - Per il gruppo politico, i segni del disastro sarebbero ovunque: “Progetti insabbiati, aree amministrative allo stremo, servizi nevralgici paralizzati e, soprattutto, nessuna guida, nessuna strategia e ... Riporta foggiatoday.it