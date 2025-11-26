Cade l' amministrazione Barbano l' affondo di Fratelli d' Italia | 17 mesi di caos politico e amministrativo

Con le firme congiunte e contestuali di nove consiglieri comunali, è ufficialmente decaduta l’amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo guidata da Filippo Barbano, con conseguente fine della legislatura iniziata appena 17 mesi fa. Una amministrazione che, puntualizza polemicamente il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

