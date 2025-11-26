Cade in un burrone accende un fuoco resiste e viene ritrovato | come si è salvato Lino

Leccotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia, per certi versi incredibile e soprattutto a lieto fine, arriva da fuori provincia. Ma merita di essere raccontata anche perchè ha visto protagonista un uomo a lungo residente nel Lecchese, in particolare ad Abbadia Lariana, dove continuano a vivere i figli. Il suo nome è Lino Talarico. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Scivola dal ponte e cade per venti metri in un burrone: Vigili del Fuoco salvano 51enne - L’uomo si trovava sul ponte in via Nispi Landi nel comune di Sutri per una passeggiata serale quando è scivolato cadendo per venti metri nella fitta vegetazione. Segnala fanpage.it

Castorano, due cavalli finiscono nel burrone: i vigili del fuoco "costruiscono" un sentiero per salvarli - Poco prima delle 22 della notte scorsa i Vigili del fuoco di Ascoli sono intervenuti in contrada Rocchetta per recuperare due cavalli scivolati in un burrone. Segnala corriereadriatico.it

Due cavalli finiscono nel burrone: i vigili del fuoco "costruiscono" un sentiero per salvarli - Due cavalli finiscono nel burrone: i vigili del fuoco "costruiscono" un sentiero per salvarli. Scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Cade Burrone Accende Fuoco