Cade in un burrone accende un fuoco resiste e viene ritrovato | come si è salvato Lino
La storia, per certi versi incredibile e soprattutto a lieto fine, arriva da fuori provincia. Ma merita di essere raccontata anche perchè ha visto protagonista un uomo a lungo residente nel Lecchese, in particolare ad Abbadia Lariana, dove continuano a vivere i figli. Il suo nome è Lino Talarico. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
https://certastampa.it/cronaca/75672-cade-in-un-burrone-e-riesce-a-risalire-donna-ferita-trasportata-in-elicottero-al-mazzini - facebook.com Vai su Facebook
Scivola dal ponte e cade per venti metri in un burrone: Vigili del Fuoco salvano 51enne - L’uomo si trovava sul ponte in via Nispi Landi nel comune di Sutri per una passeggiata serale quando è scivolato cadendo per venti metri nella fitta vegetazione. Segnala fanpage.it
Castorano, due cavalli finiscono nel burrone: i vigili del fuoco "costruiscono" un sentiero per salvarli - Poco prima delle 22 della notte scorsa i Vigili del fuoco di Ascoli sono intervenuti in contrada Rocchetta per recuperare due cavalli scivolati in un burrone. Segnala corriereadriatico.it
Due cavalli finiscono nel burrone: i vigili del fuoco "costruiscono" un sentiero per salvarli - Due cavalli finiscono nel burrone: i vigili del fuoco "costruiscono" un sentiero per salvarli. Scrive corriereadriatico.it