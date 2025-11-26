Cade in un burrone accende un fuoco resiste e viene ritrovato | come si è salvato Lino

La storia, per certi versi incredibile e soprattutto a lieto fine, arriva da fuori provincia. Ma merita di essere raccontata anche perchè ha visto protagonista un uomo a lungo residente nel Lecchese, in particolare ad Abbadia Lariana in frazione Novegolo, mentre i figli continuano a vivere a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Cade in un burrone, accende un fuoco, resiste e viene ritrovato: come si è salvato Lino

Cade in un burrone, accende un fuoco, resiste e viene ritrovato: come si è salvato Lino - La vicenda a lieto fine, avvenuta in Calabria, ha visto protagonista un 75enne a lungo residente ad Abbadia e disperso da oltre un giorno ... Secondo leccotoday.it

