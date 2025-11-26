Caccia agli aggressori di Cicalone | individuati due sospetti ma sarebbero in fuga all’estero
Individuati due dei cinque uomini che hanno pestato lo youtuber Cicalone alla metro Ottaviano di Roma lo scorso 11 novembre. Sono ricercati anche all’estero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Caccia agli aggressori di Cicalone: individuati due sospetti, ma sarebbero in fuga all’estero - Individuati due dei cinque uomini che hanno pestato lo youtuber Cicalone alla metro Ottaviano di Roma lo scorso 11 novembre ... Lo riporta fanpage.it
Lo youtuber Simone Cicalone aggredito nella metro Ottaviano. Caccia a un gruppo di borseggiatori - Il protagonista di dirette video sui social contro chi deruba i passeggeri sui treni è stato affrontato da un gruppo di persone, forse rom, all'ingresso della fermata a Prati. Da roma.corriere.it
Simone Cicalone aggredito in metro a Roma: “Mi hanno colpito alle spalle” - Cicalone, lo youtuber a caccia di borseggiatori in metro, ha denunciato di essere stato aggredito ... Secondo fanpage.it