Cabal da incubo | in pochi minuti rischia di compromettere la missione Juve a Bodo Paga frenesia e inesperienza bocciatura pesante

Juventusnews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cabal da incubo, la Gazzetta dello Sport lo giudica il peggiore in campo contro il Bodo Glimt: il suo fallo da rigore è frutto di frenesia e inesperienza. La folle notte di  Bodo  ha regalato alla  Juventus  tre punti vitali per il cammino in  Champions League, ma non tutti i protagonisti bianconeri sono usciti dall’ Aspmyra Stadion  con il sorriso. Se l’attacco ha festeggiato con i gol di  Loïs Openda,  Weston McKennie  e  Jonathan David, la difesa ha mostrato crepe preoccupanti, e il dito è puntato soprattutto contro chi è subentrato per dare solidità e ha finito per creare il caos.  Juan Cabal, tornato in campo per uno spezzone anche in Europa dopo il lungo infortunio, è stato il protagonista in negativo del finale di gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

