Cabal da incubo, la Gazzetta dello Sport lo giudica il peggiore in campo contro il Bodo Glimt: il suo fallo da rigore è frutto di frenesia e inesperienza. La folle notte di Bodo ha regalato alla Juventus tre punti vitali per il cammino in Champions League, ma non tutti i protagonisti bianconeri sono usciti dall’ Aspmyra Stadion con il sorriso. Se l’attacco ha festeggiato con i gol di Loïs Openda, Weston McKennie e Jonathan David, la difesa ha mostrato crepe preoccupanti, e il dito è puntato soprattutto contro chi è subentrato per dare solidità e ha finito per creare il caos. Juan Cabal, tornato in campo per uno spezzone anche in Europa dopo il lungo infortunio, è stato il protagonista in negativo del finale di gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cabal da incubo: in pochi minuti rischia di compromettere la missione Juve a Bodo. Paga frenesia e inesperienza, bocciatura pesante