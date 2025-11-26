Cabal da incubo | in pochi minuti rischia di compromettere la missione Juve a Bodo Paga frenesia e inesperienza bocciatura pesante
Cabal da incubo, la Gazzetta dello Sport lo giudica il peggiore in campo contro il Bodo Glimt: il suo fallo da rigore è frutto di frenesia e inesperienza. La folle notte di Bodo ha regalato alla Juventus tre punti vitali per il cammino in Champions League, ma non tutti i protagonisti bianconeri sono usciti dall’ Aspmyra Stadion con il sorriso. Se l’attacco ha festeggiato con i gol di Loïs Openda, Weston McKennie e Jonathan David, la difesa ha mostrato crepe preoccupanti, e il dito è puntato soprattutto contro chi è subentrato per dare solidità e ha finito per creare il caos. Juan Cabal, tornato in campo per uno spezzone anche in Europa dopo il lungo infortunio, è stato il protagonista in negativo del finale di gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
