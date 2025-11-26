Ca' Foscari rinnovata la sede di San Sebastiano | Da oggi culla degli studi di orientalistica | VIDEO

Dopo il completamento di un importante intervento di riqualificazione, è stata ufficialmente inaugurata oggi la sede cafoscarina di San Sebastiano, che accoglie in una veste rinnovata la comunità studentesca, i docenti e il personale tecnico-amministrativo. Un nuovo inizio per una delle sedi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Approfondisci con queste news

Venezia, Ca' Foscari rinnova la sede San Sebastiano, culla degli studi di orientalistica. Vai su X

Giovedì , alle ., vieni in Aula Baratto a Palazzo Foscari per il . , ` Verrà esplorato attraverso il il - facebook.com Vai su Facebook

Venezia, Ca' Foscari rinnova la sede San Sebastiano, culla degli studi di orientalistica - Importante intervento di riqualificazione degli spazi interni dell'università, ora più accessibile, con più posti, e 35mila volumi, molti rari e di grande valore ... rainews.it scrive

Città universitaria, ok al piano per le sedi di Ca’ Foscari e del Bo: tre campus e nuovi servizi. Ecco la mappa - Dopo il primi ingressi di studenti nell’area dell’ex Fleming, dall’estate 2026 i corsi veneziani lasceranno definitivamente l’ex Distretto Militare ... Riporta ilgazzettino.it

Università, boom di iscritti nelle sedi di Ca' Foscari e dell'UniPd: 4mila studenti in città - Gli iscritti e le nuove immatricolazioni ai corsi con sede a Treviso sono in aumento, sia per l’Università di Padova che per la Ca' Foscari. Segnala ilgazzettino.it