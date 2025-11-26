CA Auto Bank nuovo partner finanziario esclusivo di Microlino in Italia
(Adnkronos) – CA Auto Bank entra ufficialmente nel mondo Microlino diventando partner finanziario esclusivo del brand di microcar elettriche per il mercato italiano. L’accordo, siglato con Micro Mobility Systems AG, riguarda i quadricicli elettrici Microlino Standard e Microlino Lite e ha l’obiettivo di sostenere il lancio e la diffusione del marchio nel nostro Paese. La Banca . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
