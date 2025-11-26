**Csinistra | Fratoianni ' bene Conte su tavolo programma ma dopo estate è tardi' **

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "La novità dell'intervista di Giuseppe Conte è che ci sarà il tavolo del programma della coalizione di centrosinistra. Lui dice dopo l'estate. A mio parere, è un po' tardi. Il lavoro va iniziato prima". Per Nicola Fratoianni ultime affermazioni del leader M5S vanno lette positivamente, come un passo ulteriore in direzione del consolidamento della coalizione. Per Avs, lo aveva detto anche ieri Angelo Bonelli, i tempi però per mettersi al lavoro sul programma del centrosinistra vanno stretti. "Io ritengo che occorra cominciare il prima possibile", spiega Fratoianni interpellato alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **C.sinistra: Fratoianni, 'bene Conte su tavolo programma ma dopo estate è tardi'**

