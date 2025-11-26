Csinistra | Bonelli ' anche Avs avvia percorso di ascolto per agenda comune'

Roma, 26 nov (Adnkronos) - "Il leader del M5S Conte ha di fatto accolto il nostro appello di costruire un'agenda comune di governo. Il tema è la tempistica? Nessun problema: ci metteremo d'accordo. Anche noi di AVS avvieremo un percorso partecipato e di ascolto che porteremo all'attenzione dei nostri alleati: dalla politica energetica alla scuola, dalla sanità pubblica all'aumento di stipendi e pensioni – tra i più bassi in Europa – fino a una politica estera che punti al disarmo e alla pace, destinando il 5% delle spese per armi alla lotta alla povertà e alla crisi climatica. Temi rimossi dalla propaganda del governo Meloni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

