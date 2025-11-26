Csinistra | Bonelli ' anche Avs avvia percorso di ascolto per agenda comune'
Roma, 26 nov (Adnkronos) - "Il leader del M5S Conte ha di fatto accolto il nostro appello di costruire un'agenda comune di governo. Il tema è la tempistica? Nessun problema: ci metteremo d'accordo. Anche noi di AVS avvieremo un percorso partecipato e di ascolto che porteremo all'attenzione dei nostri alleati: dalla politica energetica alla scuola, dalla sanità pubblica all'aumento di stipendi e pensioni – tra i più bassi in Europa – fino a una politica estera che punti al disarmo e alla pace, destinando il 5% delle spese per armi alla lotta alla povertà e alla crisi climatica. Temi rimossi dalla propaganda del governo Meloni". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Notizia bomba dalla Puglia: dopo essere rimasti fuori dal Consiglio Regionale in Calabria il gruppo di Verdi e Sinistra di Fratoianni e Bonelli resta fuori anche in Puglia, regione dell'ex presidente Nichi Vendola. Anche gli elettori di sinistra li schifano e li evitan - facebook.com Vai su Facebook
C.sinistra: Bonelli, 'anche Avs avvia percorso di ascolto per agenda comune' - "Lo vedo tutti i giorni: sui treni, per strada, stamattina anche prendendo un cappuccino, tante persone ci dicono “andate avanti così”, “state insieme”. Scrive iltempo.it
Manovra: domani Avs in piazza con amministratori, intervengono Bonelli e Fratoianni - Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni interverranno domani mattina mercoledi 19 novembre alla manifestazione promossa da Avs ... Secondo iltempo.it
La bandiera di Avs a quel corteo? «Ma se non esisteva ancora». Il compagno Granato smaschera Bonelli e Fratoianni: la lite a sinistra in Campania - Le accuse del candidato alle Regionali sulla manifestazione contro le ecoballe e Vincenzo De Luca e le immagini contraffatte ... Riporta msn.com