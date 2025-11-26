Buon compleanno Patrizio Frangi Letizia Moratti Pamela Prati
, Ilona Staller, Karin Schubert, Antonello Soro, Francesco Bruni, Fabrizio Bocchino, Ferdinando Aiello, Ivan Basso, Manolo Gabbiadini, Alberto Sgarbi, Gino Cuccarolo, Riccardo Maniero, Guglielmo Scilla, Leonardo Pavoletti, Andrea Pratichetti, Adua del Vesco.. Oggi 26 novembre compiono gli anni: Patrizio Frangi, imprenditore; Umberto Pineschi, presbitero, organista; Domenico Machetta, presbitero, musicista, compositore; Miriam del Mare (Marisa Teneggi), cantante; Enrico Bombieri, matematico; Luciano Casali, storico; Carmelo Vigna, filosofo; Manuela Palermi, giornalista, politica; Karin Schubert, attrice; Enrico Arbarello, matematico; Bartolomeo Giachino, politico; Angela Napoli, politica; Michelangelo Sulfaro, ex calciatore; Guido Alpa, giurista, avvocato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
BUON COMPLEANNO A PAMELA PRATI CHE OGGI COMPIE 67 ANNI - facebook.com Vai su Facebook
Buon compleanno, Toma #AvantiLazio Vai su X
Il lupo Patrizio si congeda: compleanno e festa di pensionamento. Gli auguri da parte della redazione - Il tifoso biancoverde ha compiuto oggi 67 anni, raggiungendo anche la pensione. Da msn.com