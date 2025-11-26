Con gli AAA World Mixed Tag Team Championship stretti attorno alla vita e una sintonia immediata, Chelsea Green e Ethan Page, stanno senza dubbio godendo del loro successo come team. Agli occhi del WWE Hall of Famer, Bully Ray, però, il loro potenziale è ancora più grande: “Adoro l’accoppiata Ethan e Chelsea. Credo che il cielo sia il limite per loro a NXT, ma penso anche che finiranno presto gli avversari disponibili”, ha detto Ray durante Busted Open After Dark. “Per me Ethan e Chelsea sono molto più divertenti della maggior parte dei talenti nel main roster. Quando arriverà il momento giusto, mi piacerebbe vederli salire insieme. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Bully Ray vuole vedere Chelsea Green e Ethan Page nel main roster: “Questa coppia può fare grandi cose”