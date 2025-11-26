Bufera a Ore 14 Sera | la confessione di Roberta Bruzzone gela gli ospiti in studio e il pubblico a casa

Cityrumors.it | 26 nov 2025

Ore 14 di Sera: è successo l'impensabile quando Roberta Bruzzone ha raccontato qualcosa che ha fatto gelare il sangue a tutti. Nelle ultime puntate di Ore 14 Sera l'aria si è fatta pesante È successo quando Roberta Bruzzone ha raccontato qualcosa che non aveva mai detto così apertamente. (fonte foto Ore 14 Sera) – cityrumors.it La criminologa ha spiegato di trovarsi in un momento che lei stessa definisce "pericoloso". Non una sensazione generica, ma la consapevolezza di essere finita nel mirino di un gruppo organizzato che, a suo giudizio, da mesi la bersaglia in rete e nella vita professionale.

bufera a ore 14 sera la confessione di roberta bruzzone gela gli ospiti in studio e il pubblico a casa

© Cityrumors.it - Bufera a Ore 14 Sera: la confessione di Roberta Bruzzone gela gli ospiti in studio e il pubblico a casa

