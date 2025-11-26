Bruxelles promuove la manovra | Bene gli sforzi sul deficit

L'Italia incassa un'altra luce verde sui suoi conti pubblici. Dopo Moody's, ora è la commissione europea a promuovere la manovra di bilancio con Roma a rientrare tra i dodici Paesi ad aver presentato un Documento programmatico di bilancio giudicato conforme. Pur rimanendo ancora in procedura per disavanzo eccessivo, si è messa nella posizione di uscire dalla procedura già il prossimo anno diversamente da altri Paesi importanti come la Francia. Ancor più curioso che un Paese frugale e ritenuto lungamente un faro per la disciplina dei suoi conti come l'Olanda sia finito dietro la lavagna tra i bocciati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

