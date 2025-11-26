Brugherio paralizzato dopo la caduta in arrampicata | il titolare della palestra a processo

Brugherio (Monza Brianza), 26 Novembre 2025 – È rimasto paralizzato dopo essere caduto mentre arrampicava su una parete nella palestra "Big Walls Asd" di Brugherio. Per questo tragico incidente sportivo, accaduto il 6 luglio 2022 a un 26enne originario di Taiwan, ora il titolare del centro sportivo deve rispondere di lesioni colpose gravissime in un processo al Tribunale di Monza. Esperto. Gian Battista Bissi, 69 anni, esperto esploratore, alpinista e arrampicatore. È sua la prima ripetizione (1985) della via dei Ragni di Lecco sull’ Alpamajo, montagna di di 5947 metri, in Perù. Una passione culminata nel 2023 con la spedizione al campo base dell’Everest, dove ha portato tutta la sua squadra di 16 persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brugherio, paralizzato dopo la caduta in arrampicata: il titolare della palestra a processo

