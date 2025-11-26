Bruciato vivo dopo una lite a Cervinara vicino di casa condannato a 16 anni
Evita l'ergastolo l'imputato per l'omicidio di Giuseppe Tirone, bruciato vivo a Cervinara nel 2023; Massimo Passariello condannato a 16 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
ACCADDE OGGI… Il 17 Febbraio 1600 Giordano Bruno veniva bruciato vivo nella piazza di Campo de’ Fiori a Roma. Ancora oggi il filosofo è un simbolo della libertà di pensiero e della persecuzione religiosa. “Verrà un giorno che l'uomo si sveglierà dall'obl - facebook.com Vai su Facebook
Bruciato vivo dopo una lite a Cervinara, vicino di casa condannato a 16 anni - Evita l'ergastolo l'imputato per l'omicidio di Giuseppe Tirone, bruciato vivo a Cervinara nel 2023; Massimo Passariello condannato a 16 anni di reclusione ... Segnala fanpage.it