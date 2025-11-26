BrokenLore dark dawn | il survival horror imperdibile per gli appassionati di resident evil

Il mondo degli horror videoludici si prepara ad affrontare un nuovo capitolo, mentre l’attesa per Resident Evil Requiem si protrae ormai da anni, rappresentando uno dei record più lunghi nella storia della serie. Nonostante l’attesa, emergono nuovi titoli che promettono di soddisfare gli appassionati del genere, espandendo il panorama dei giochi di paura e offrendo esperienze intense e diversificate. In questo contesto, l’attenzione si concentra anche su titoli indipendenti come BrokenLore: DARK DAWN, che si prepara a lasciare il segno con un approccio più maturo e inquietante rispetto ai suoi precedenti, attirando l’interesse di chi cerca un horror più psicologico e realistico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

