Brisighella procedono i lavori di efficientamento energetico alla scuola di Fognano

Prosegue secondo le tempistiche stabilite il progetto di riqualificazione energetica della Romagna Faentina – Brisighella (Fesr), promosso dall’Unione della Romagna Faentina nell’ambito dell’Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile e finanziato dal Programma Fesr, con l’obiettivo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Brisighella, procedono i lavori di efficientamento energetico alla scuola di Fognano

