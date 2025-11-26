Brignone torna sugli sci | inizia la corsa verso Milano Cortina 2026
(Adnkronos) – "Procede secondo programmi la fase riabilitativa di Federica Brignone a distanza di 237 giorni dalla caduta rimediata ai Campionati Italiani Assoluti dello scorso 3 aprile che le provocò la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. La detentrice della Coppa del mondo femminile ha completato la prima parte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
