Brignone torna a mettere gli sci 237 giorni dopo il grave incidente

Gazzetta.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La campionessa valdostana ha ripreso il contatto con la neve, mentre il percorso di recupero entra nel segmento che alterna pista e lavoro in palestra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

