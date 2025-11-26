Brignone torna a mettere gli sci 237 giorni dopo il grave incidente
La campionessa valdostana ha ripreso il contatto con la neve, mentre il percorso di recupero entra nel segmento che alterna pista e lavoro in palestra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Federica Brignone lavora al JMedical, in attesa di tornare sugli sci - facebook.com Vai su Facebook
#SciAlpino Sky Sport conferma: c'è il via libera dei medici per tornare in pista, Federica Brignone ormai conta i giorni #FISAlpine #AlpineSkiing #17Novembre #scialpinofemminile dlvr.it/TPJcv2 Vai su X
Brignone torna a mettere gli sci 237 giorni dopo il grave incidente - La campionessa valdostana ha ripreso il contatto con la neve, mentre il percorso di recupero entra nel segmento che alterna pista e lavoro in palestra ... msn.com scrive
Federica Brignone torna sugli sci 237 giorni dopo l'infortunio. E ora sogna le Olimpiadi di Milano-Cortina - Duecentotrentasette giorni dopo la caduta rimediata ai Campionati Italiani dello scorso 3 aprile, la campionessa valdostana è tornata a sciare. Da ilmessaggero.it
Brignone torna sugli sci: obiettivo Milano-Cortina 2026 - Procede secondo programmi la fase riabilitativa di Federica Brignone a distanza di 237 giorni dalla caduta rimediata ai Campionati Italiani Assoluti dello ... Da lapresse.it