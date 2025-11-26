Brignone avanti nel recupero | ok dei medici FISI per tornare al lavoro in pista

La riabilitazione di Federica Brignone procede secondo le previsioni, a 237 giorni dal grave incidente occorso durante i Campionati Italiani Assoluti del 3 aprile, quando aveva riportato la frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. La campionessa in carica della Coppa del Mondo femminile ha concluso la fase iniziale del percorso di recupero al JMedical di Torino, ricevendo in questi giorni il via libera dalla Commissione Medica della FISI per intensificare il programma. Il nuovo step prevede anche il ritorno al lavoro in pista, con l’obiettivo di provare a strappare la qualificazione per le Olimpiadi di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brignone avanti nel recupero: ok dei medici FISI per tornare al lavoro in pista

