Breve storia d’amore proiezione al ' Ricciardi' con le attrici Rampoldi e Fogliati

Giovedì 4 dicembre, alle ore 20:30, il Teatro Ricciardi di Capua ospiterà un evento imperdibile per gli appassionati di cinema e serie televisive italiane: la proiezione di “Breve storia d’amore”, con la presenza speciale di Ludovica Rampoldi e Pilar Fogliati, protagoniste di un incontro che. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Breve storia d'amore - Lea è una giornalista e ha scritto "un inutile libro sull'amore", ha un marito attore, una figlia piccola e un pesce morto nell'acquario. Secondo mymovies.it